Netflix annuncia una serie biografica dedicata a Madonna

Netflix ha ufficialmente annunciato una serie biografica dedicata a Madonna, icona indiscussa della musica pop. Realizzata con la partecipazione attiva della stessa artista come produttrice esecutiva, la serie promette di esplorare la vita e la straordinaria carriera di una delle figure più influenti del panorama musicale mondiale.

(Adnkronos) – Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie limitata incentrata sulla vita e sulla carriera di Madonna, figura iconica della musica pop internazionale. Il progetto vede coinvolta la stessa artista in qualità di produttrice esecutiva, insieme a Shawn Levy, produttore di grande esperienza il cui studio, 21 Laps, ha un accordo esclusivo con .

