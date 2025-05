Netflix annuncia una serie biografica dedicata a Madonna

Netflix ha annunciato lo sviluppo di una serie biografica sulla vita di Madonna, icona indiscussa della musica pop. L'artista sarà coinvolta come produttrice esecutiva, affiancata da Shawn Levy, noto per il suo lavoro in produzioni di successo. Questo progetto promette di offrire uno sguardo unico e approfondito sulla carriera e le sfide di una leggenda.

(Adnkronos) – Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie limitata incentrata sulla vita e sulla carriera di Madonna, figura iconica della musica pop internazionale. Il progetto vede coinvolta la stessa artista in qualità di produttrice esecutiva, insieme a Shawn Levy, produttore di grande esperienza il cui studio, 21 Laps, ha un accordo esclusivo con

