Netanyahu | Edan liberomerito Usa e Idf

In un emozionante messaggio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha celebrato il ritorno di Edan Alexander, ringraziando il presidente Trump per il supporto politico e militare. Questa combinazione di forze ha permesso di riportare a casa un caro membro della famiglia. Un momento di gioia e unità che segna un significativo passo nelle relazioni tra Israele e Stati Uniti.

