Netanyahu | rilascio ostaggio per pressione militare e quella politica USA

Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha collegato il rilascio dell'ostaggio Edan Alexander, detenuto da Hamas, alle pressioni esercitate dalle forze militari israeliane e alla "pressione politica" del Presidente statunitense Donald Trump. Questo evento evidenzia l'interazione tra strategia militare e diplomazia nell'affrontare il conflitto israelo-palestinese.

Tel Aviv, 12 mag. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha attribuito il rilascio dell'ostaggio statunitense-israeliano Edan Alexander dalla prigionia di Hamas a Gaza alle press

"Questo è un momento molto toccante: Edan Alexander è tornato a casa. Lo abbracciamo e abbracciamo la sua famiglia. Questo è stato possibile grazie alla nostra pressione militare e a quella politica

L'ex ostaggio Usa, Idan Alexander, sergente maggiore dell'Idf, è in Israele, come mostrano le immagini delle tv locali. E' stato un anno e mezzo a Gaza prigioniero di Hamas, dopo essere stato rapito

Nonostante le speranze sollevate dal possibile rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, Israele ha chiarito che non vi è stato alcun accordo per un cessate il fuoco o per la liberazione di prigionieri palestinesi. A precisarlo è stato il primo ministro Benjamin Netanyahu, sottolineando che l'unico punto concordato riguarda un corridoio sicuro per permettere l'evacuazione dell'ostaggio, detenuto da oltre 580 giorni nella Striscia di Gaza.