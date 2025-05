Netanyahu Intensificheremo i combattimenti a Gaza Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell' ostaggio

In breve da Zazoom:

Hamas ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, dopo intense trattative con gli Stati Uniti. Donald Trump ha definito la notizia come

Hamas annuncia ufficialmente che rilascerà l' ostaggio israelo-americano Idan Alexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi . Questa è una "notizia monumentale", commenta Donald Trump. "Questa è una misura presa in buona fede verso gli Stati Uniti e dovuta agli sforzi dei mediatori a mettere fine a questa brutale guerra. Speriamo che sia il primo dei passi finali.

Gaza: negoziati di tregua in stallo, Netanyahu prepara il ritorno ai combattimenti - I negoziati per il prolungamento dell'accordo sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi proseguono oggi solo telefonicamente, le delegazioni non sono tornate al Cairo. Lo riferisce Ynet sottolineando che senza l'intervento attivo dell'inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff, non si prevedono sviluppi. Netanyahu ha già ordinato di prepararsi a un ritorno ai combattimenti, mentre l'ipotesi israeliana secondo cui Hamas avrebbe accettato di prolungare la fase uno per paura della ripresa della guerra si è rivelata errata.