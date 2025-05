Nella 3^ Giornata di serie B l' Eurosporting Treviso sfiora la vittoria a Vicenza Park a Riposo

Nella terza giornata di campionato di B2, l'Eurosporting ha sfiorato il pareggio contro i Comunali di Vicenza, culminando in una sfida intensa. Nel frattempo, le Park girls hanno osservato un turno di riposo nel campionato di B1. Ecco i risultati e le classifiche aggiornate: B2M 3^ giornata, con il Time Champion che ha battuto il Palladio ‘98 5-1.

