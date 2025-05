nel centro trisi di montesilvano la prima edizione delle scuolimpiadi

Nel centro Trisi di Montesilvano prende il via la prima edizione delle "Scuolimpiadi", un progetto biennale dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Presentata in sala consiliare, l'iniziativa, completamente gratuita, coinvolgerà le classi quarte e quinte delle primarie e gli istituti che hanno aderito, promuovendo sport e socializzazione tra i giovani.

Sport e inclusione al centro del ricco calendario dei progetti e degli eventi nel centro sportivo Trisi di Montesilvano - Un calendario ricco di eventi e progetti quello del centro sportivo Trisi presentato dall'amministrazione comunale assieme all'Azienda speciale per il 2025. Presenti il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore allo sport Alessandro Pompei, Eros Donatelli e Sandra Santavenere, rispettivamente...

