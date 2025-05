Negri | Israele ci ha comprati nel 2023 il governo Meloni ha venduto la nostra cybersecurity e la nostra sovranità al sionista Netanyahu - VIDEO

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza informatica, emergono inquietanti rivelazioni su un accordo controverso tra il governo e Netanyahu. Un'operazione che ha sollevato interrogativi sulla sovranità nazionale, culminata con le dimissioni del capo della cybersecurity. Questo evento segna un punto di svolta critico, evidenziando il rischio di una cessione di controlli strategici in un’epoca di incertezze globali.

Il giornalista: "Questo governo ha firmato un accordo per l’appalto della nostracybersecurity a Netanyahu. Il capo della cybersecurity, due giorni prima, si è dimesso perché non voleva firmarlo. Significa che abbiamo ceduto, nell'indifferenza assoluta, parte della nostrasovranità e del nostro cont 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Negri: “Israele ci ha comprati, nel 2023 il governo Meloni ha venduto la nostra cybersecurity e la nostra sovranità al sionista Netanyahu” - VIDEO

Se ne parla anche su altri siti

“Israele era pronto a bombardare i siti nucleari iraniani, Trump lo ha fermato” - Tel Aviv aveva pianificato di colpire i siti nucleari iraniani a maggio, ma è stato fermato da Donald Trump, che preferisce negoziare un accordo con Teheran per limitare il suo programma di arricchimento dell’uranio. Lo riferisce il New York Times citando dirigenti dell’amministrazione Usa e altre persone informate sul dossier.Il presidente degli Stati Uniti avrebbe preso la sua decisione dopo mesi di dibattito interno sull’opportunità di perseguire la diplomazia o sostenere Israele nel tentativo di rallentare la capacità della Repubblica islamica di costruire un ordigno atomico, in un ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Israele ha approvato un “piano per la conquista di Gaza” - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all’unanimità il “Piano per la conquista di Gaza”, che punta a “espandere significativamente l’operazione militare” nella Striscia di Gaza. Lo si apprende dall’agenzia Dire, che ha aggiunto che nel corso della riunione è stato rilevato che non ci sarebbero “garanzie” per riportare in vita gli ostaggi, come scrive il Times of Israel.Il piano, chiarisce la testata israeliana citando funzionari informati del dossier, dovrebbe scattare dopo la visita del presidente Donald Trump nella regione mediorientale che, come ha riferito la testata ... 🔗Leggi su bergamonews.it

Gaza, Israele ha ucciso uno dei leader politici di Hamas. Idf chiedono l’evacuazione di un quartiere di Rafah - Continuano i bombardamenti dello Stato ebraico nella Striscia e in Libano, dove nella mattinata di domenica è stata attaccata anche un’auto che viaggiava nel Sud. Ancora ignoto il passeggero a bordoL'articolo Gaza, Israele ha ucciso uno dei leader politici di Hamas. Idf chiedono l’evacuazione di un quartiere di Rafah proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Il potere è una scatola vuota per Al Julani; Alberto Negri: “Netanyahu? va sanzionato come Putin”. Giorgia Meloni? “Italia svenduta a Blackrock ed Elon Musk”. John Elkann e le auto? “Tavares fa ridere”. E su Rama, l’Albania e i migranti…; Israele ha sempre ragione e gli altri torto, così il mondo cancella la causa palestinese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Houthi, 'Israele ha varcato la linea rossa, risponderemo' - "Israele ha varcato la linea rossa e ora deve aspettarsi una risposta": lo affermano responsabili Houthi citati da al Arabiya. "Le operazioni militari continueranno, il sostegno dello Yemen ... 🔗ansa.it

Israele ha sferrato il suo attacco all'Iran: colpiti obiettivi militari | Teheran non risponderà: "Danni limitati" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 386. Israele ha lanciato il proprio attacco contro l'Iran, che ha parlato di "danni limitati". L'esercito israeliano ha dichiarato di ... 🔗msn.com

Israele ha attaccato il Libano, la prima volta dopo il cessate il fuoco - di fronte a comunità del nord di Israele, e ha effettuato decine di attacchi aerei sul Libano meridionale e orientale, affermando di aver attaccato Hezbollah. Il Libano ha fatto appello alle ... 🔗msn.com