‘Nazionalismo 2 0 La sfida sovranista all’Europa integrata’ | il libro di Fabbrini si presenta a Lucca

Il libro di Fabbrini, "Nazionalismo 2.0: La sfida sovranista all'Europa integrata", è al centro dell'incontro di Lucca@Europa. Giovedì 15 maggio, alle 21, cittadini e esperti si riuniranno nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte per analizzare le nuove tensioni tra nazionalismi emergenti e il progetto di integrazione europea. Un'occasione di confronto essenziale.

Lucca – Riprendono le attività di Lucca@Europa. Il gruppo di impegno civico incontra i cittadini per confrontarsi insieme sulla nuova sfida lanciata all’Unione Europea da nazionalisti e sovranisti.L’appuntamento è per giovedì (15 maggio) alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino, dove Sergio Fabbrini presenterà il suo nuovo libro Nazionalismo 2.0. La sfidasovranistaall’Europa integrata (Mondadori, 2025). La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.Nel suo libro, il professor Sergio Fabbrini, ordinario di scienza politica e relazioni internazionali alla Università Luiss, uno dei massimi esperti della struttura istituzionale dell’UE, affronta una questione fondamentale per il futuro dell’Unione: “come reagire al progetto delle forze nazionaliste e sovraniste di svuotare e indebolire dall’internoil processo di integrazione e unità europea – spiegano gli organizzatori dell’incontro -. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Su questo argomento da altre fonti

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗Leggi su lanazione.it

Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina dei bianconeri: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime sul futuroNon è ancora del tutto tramontata in casa Juve l’opzione che porta a Gian Piero Gasperini per la panchina della prossima stagione. L’allenatore in scadenza con l’Atalanta nel 2026 è pronto a lasciare Bergamo con un anno di anticipo. 🔗Leggi su juventusnews24.com

I consulenti finanziari raccolgono la sfida dell’IA - GESTISCONO più di 900 miliardi di euro dei risparmi degli italiani e oggi stanno affrontando una sfida: quella dei cambiamenti generati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Stiamo parlando delle reti di consulenti finanziari, che in Italia hanno conquistato sempre più quote di mercato negli ultimi anni, sottraendole alle banche tradizionali. L’IA sta trasformando profondamente molti settori produttivi, sostituendo anche il lavoro intellettuale dell’uomo, non solo quello fisico. 🔗Leggi su quotidiano.net

'Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all'Europa integrata': il libro di Fabbrini si presenta a Lucca; Nazionalismo 2.0; Presentazione del libro «Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all'Europa integrata» di Sergio Fabbrini (Mondadori); Romania al bivio: tra nazionalismo e europeismo, sfida finale Simion-Dan. 🔗Se ne parla anche su altri siti