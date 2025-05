Nave Amerigo Vespucci incontra l’arte | Jago si racconta a Napoli con due eventi speciali

La Nave Amerigo Vespucci abbraccia l'arte a Napoli con l'artista Jago, presentando due eventi imperdibili. In occasione della tappa napoletana del Tour Mediterraneo, il 12 maggio 2025, sarà esposto il modello in bronzo del David, protagonista del Tour Mondiale, arricchendo una manifestazione che celebra cultura e tradizione.

