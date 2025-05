"È la difesa di un bene comune", dichiara la consigliera comunale del Partito Democratico, Manuela Natale, criticando fermamente l'amministrazione De Martinis per la privatizzazione delle spiagge libere a Montesilvano. Natale ribadisce la necessità di garantire l'accesso a tutti, esprimendo la contrarietà al bando pubblicato per l'assegnazione di lotti di spiaggia agli hotel.

Natale (Pd) attacca l'amministrazione De Martinis sulle spiagge libere a Montesilvano: "Non al bando per la privatizzazione"

No alla scelta politica dell' amministrazione De Martinis di privatizzare lotti di spiaggia libera. A dirlo la consigliera comunale del Partito Democratico di Montesilvano Manuela Natale che chiede di annullare il bando pubgblicato per assegnare parte delle spiagge agli hotel:"È la.

