Nasce il marchio Made in MIM per promuovere e commercializzare i prodotti degli istituti agrari

Nasce il marchio "Made in Mim" per valorizzare e commercializzare i prodotti degli istituti agrari. Annunciato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, questo marchio si inserisce nel Piano di valorizzazione delle eccellenze agrarie e alberghiere. La presentazione avverrà mercoledì 14 maggio presso la Sala Aldo Moro, promettendo nuove opportunità per il settore.

