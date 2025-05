NASCAR Larson regna in solitaria in Kansas

Dalla pole position alla vittoria, Kyle Larson ha dominato il weekend in Kansas con la Chevrolet Camaro #5 di Hendrick Motorsports. Il californiano, ex campione della NASCAR Cup Series 2025, ha sfoderato una prestazione impeccabile, conquistando non solo la vittoria, ma anche entrambe le Stage della gara. Per Larson si tratta della 32a vittoria in carriera, la terza della stagione, consolidando il suo status di protagonista indiscusso.

Dalla pole alla vittoria passando per il dominio in entrambe le Stage in Kansas per la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. Il californiano torna a festeggiare nella NASCAR Cup Series 2025, unico padrone della scena al termine di un weekend semplicemente perfetto.L'ex campione ottiene la 32ma affermazione in carriera, la terza in stagione e nel catino da 1 miglio e mezzo che sorge in quel di Kansas City. L'americano diventa anche il primo pilota ad ottenere nella stessa giornata il punto addizionale del giro veloce oltre al massimo dei punti tra Stage e vittoria finale.Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Ryan Blaney (Team Penske Ford #12), Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) ed Alex Bowman (Hendrick Motorsport Chevrolet #48).

