Napolimania | ansia da Scudetto troppo conservativi i cambi di Conte

Per molti doveva essere una passeggiata, invece Napoli-Genoa si è trasformata in un potenziale incubo. La notte del Maradona ha fatto riapparire. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Napolimania: fame e anima ritrovate, Conte apre per la prima volta allo Scudetto e il calendario aiuta - Un pareggio che sa di vittoria. Sì, perchè il guizzo di Philip Billing ha ridato al Napoli le certezze parzialmente smarrite per strada lungo... 🔗Leggi su calciomercato.com

Napolimania: lo sfogo di Conte è un messaggio per il futuro, a Monza da Scudetto solo McTominay e Raspadori - È vero che il Napoli è in lotta per lo Scudetto, è vero che il merito è da attribuire proprio ad Antonio Conte che ha trasformato una squadra da 10° posto in una vera formazione anti-Inter ... 🔗informazione.it

Ansia da scudetto: ormai i napoletani vogliono solo partecipare alla festa, rifiutando il potere di farla fallire - I gatti nel sacco di Trapattoni sono morti asfissiati. Dopo Lecce si sono mollati gli ormeggi. È l'ansia sociale figlia del terzo scudetto. 🔗ilnapolista.it