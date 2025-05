Il Napoli è vicino a un colpo di mercato clamoroso: Kevin De Bruyne . Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha raggiunto un’ intesa economica con il centrocampista belga, che lascerà il Manchester City a parametro zero il prossimo 30 giugno L’ostacolo principale, rappresentato dall’ingaggio elevato percepito in Premier League, è stato superato grazie .L'articolo Napoli , svolta De Bruyne : intesa economica raggiunta , resta solo il nodo familiare 🔗 Leggi su Dailynews24.it

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da ConteIl calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea. Stando alle ultime voci però, l’arrivo del belga non dipenderà da Antonio Conte. 🔗Leggi su spazionapoli.it