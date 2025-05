Napoli se sei arrivato lassù in alto contro ogni pronostico hai anche la forza e la capacità di restarci

Napoli, un viaggio che supera ogni aspettativa. In un campionato in cui le sorprese non mancano, ogni partita porta con sé una lezione. La sfida contro il Genoa, un test cruciale, ci riporta alla realtà: non tutte le prove sono scontate. E ora, con Lobo sul prato e McTom pronto a stupire, il destino di questa squadra è tutto da scrivere. La lotta continua!

Napoli, se sei arrivatolassù, in alto, controognipronostico, hai anche la forza e la capacità di restarciIl punto bonus ce lo siamo giocati contro un Genoa in piena lotta Champions, ah no! Ci eravamo illusi dalla scialba prova del Toro. Non tutte le partite sono uguali.C’è una matita che disegna meglio delle altre.Pronti via, siamo sereni fino a quando Lobo non si siede sul prato.McTom è tutta Napoli. Stende un tappeto su cui si accomoda Romelu.Uno a zeroSiamo leggeri e carichi. Il Genoa ha una missione da compiere, vincere il peluche del guastafeste. TraversaAlex se la butta dentro con una carambola che la fisica, la dinamica, la logica, fanno fatica ancora a spiegarsi. Parte primaUno ad unoFine primo tempoSintesi:Siete padroni del vostro destino ma anche produttori delle nostre ansie. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, se sei arrivato lassù, in alto, contro ogni pronostico, hai anche la forza e la capacità di restarci

