Napoli proposta shock per Lookman | 25 milioni più Raspadori ma l’Atalanta alza la posta

Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Armando Areniello, il club partenopeo avrebbe avanzato una proposta consistente: 25 milioni di euro più il cartellino di Giacomo Raspadori per convincere la Dea a cedere il suo gioiello offensivo Tuttavia, l’Atalanta ha .L'articolo Napoli, propostashock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalantaalza la posta 🔗Leggi su Dailynews24.it

