Napoli ok a progetto lavori di via Manzoni | come cambiano alberi marciapiedi e carreggiata

La giunta di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione di via Manzoni, che prevede significative modifiche a alberi, marciapiedi e carreggiata. Con un investimento di 4,8 milioni di euro, per un totale di 7,2 milioni, il piano mira a migliorare la viabilità e l'estetica dell'area, riproponendo una rivisitazione attesa dal 2022.

Tempo di lettura: 5 minutiRiqualificazione di via Manzoni, la giunta di Palazzo San Giacomo ha approvato il progetto esecutivo del tratto da via Boccaccio a Torre Ranieri. Importo dei lavori: 4,8 milioni, oltre somme a disposizione per complessivi 7,2 milioni di euro. Un piano rimodulato nel 2022, dopo una primo via libera dell’amministrazione de Magistris, datato 2018. A variare il progetto iniziale (costo 3,9 milioni), le valutazioni successive della giunta Manfredi. A cambiare le carte in tavola, la “consapevolezza” che “il tema della ricostituzione delle alberate della collina di Posillipo vada affrontato con un approccio multidisciplinare”. Da qui, il varo del tavolo tecnico, nell’agosto 2022. A seguito delle risultanze, Il Servizio comunale Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi ha redatto il nuovo progetto esecutivo, “che prevede sostanziali modifiche”. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, ok a progetto lavori di via Manzoni: come cambiano alberi, marciapiedi e carreggiata

