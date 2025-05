Napoli la nota positiva nel pari con il Genoa | il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte

Napoli si prepara a vivere intensi momenti di lotta per lo Scudetto, con il tandem McTominay-Lukaku che si sta rivelando il segreto del successo di Antonio Conte. La loro sinergia, attesa e studiata, sta dando nuova linfa alla squadra, permettendo di affrontare anche le situazioni più complicate. L'intesa tra i due giocatori rappresenta una risorsa fondamentale per l'ambiziosa corsa al titolo.

Napoli, il tandemMcTominay-Lukakul'arma in più per Antonio Conte nell'ultimo scatto della corsa Scudetto: i due si trovano alla perfezione Nella complessa macchina tattica del Napoli targato Antonio Conte, costruita per lottare fino all'ultimo per lo Scudetto, sta emergendo con sempre maggiore prepotenza un'asse capace di sbloccare le partite più intricate: quella tra il .

