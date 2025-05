Napoli Il tifo trascina i turisti Un maggio da record già 500mila presenze

In breve da Zazoom:

Napoli vive un maggio da record, con oltre 500mila turisti attratti dall’entusiasmo calcistico che avvolge la città. Ogni angolo, dai Quartieri Spagnoli a Chiaia, si trasforma in un palcoscenico di tifo e passione. I cittadini, insieme ai visitatori, respirano un’energia unica, mentre l'attesa per l’ultima giornata di Serie A cresce, tramandando un senso di comunità e di appartenenza in questa marea azzurra che conquista l’anima partenopea

Napoli Il tifotrascina i turisti «Un maggio da record già 500milapresenze»">Napoli trattiene il fiato. Lo ha fatto ieri, lo farà ancora domenica prossima, e forse fino al 25 maggio, data dell’ultima giornata di Serie A. Dai Quartieri Spagnoli a Chiaia, dal lungomare al Vomero, da piazza Miraglia a San Giovanni: l’intera città si è trasformata in un grande stadio diffuso, una marea azzurra pronta a sostenere la squadra di Conte fino all’ultimo metro della corsa scudetto.Come racconta Gennaro Di Biase su Il Mattino, la tensione si è respirata ovunque tra le 18 e le 23: prima per Torino-Inter, poi per Napoli-Genoa. Migliaia di televisori accesi in strada, nei bar, nei vicoli, tra i tavolini dei ristoranti e sulle terrazze affacciate sul Vesuvio. In campo, il Napoli ha frenato con il 2-2 contro il Genoa. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli Il tifo trascina i turisti «Un maggio da record già 500mila presenze»

Ne parlano su altre fonti

15enne rapito a Napoli e poi rilasciato, il VIDEO del sequestro: il 24enne Antonio Amaral lo trascina e lo carica sul furgone rubato - L'obiettivo era quello di tentare un’estorsione da 1,5 milioni di euro. Il 24enne è stato arrestato ed ora si cercano i complici Spunta un video choc in merito al 15enne rapito a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, e poi rilasciato. Nel filmato si vede il 24enne Antonio Pacheco Amaral de Ol 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Napoli, travestito da Topolino in via Toledo “minaccia ed estorce soldi ai turisti”: c’è l’indagine - La denuncia di Borrelli (Avs): "Topolino a via Toledo minaccia passanti". Le segnalazioni di turisti e cittadini. Polizia Locale avvia indagine.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Festività pasquali e ponti di primavera, al via piano integrato di accoglienza turisti a Napoli - Tutti i servizi in campo per i turisti a Napoli, tra trasporti, decoro e sicurezza, in occasione delle Feste di Pasqua, dei Ponti del 25 aprile e del 1° Maggio. In occasione delle Feste di Pasqua, dei Ponti del 25 aprile e del 1° Maggio e alla notevole affluenza di visitatori prevista in città (l’Osservatorio […] 🔗Leggi su 2anews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il tifo trascina i turisti: «Un maggio da record già 500mila presenze»; RASSEGNA - Il Mattino: Non molliamo; Il tifo trascina i turisti: «Un maggio da record già 500mila presenze»; Il Mattino: Non molliamo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli Il tifo trascina i turisti «Un maggio da record già 500mila presenze» - Dopo un aprile da record con oltre 1,2 milioni di turisti dalla domenica delle Palme in poi, Napoli ha registrato 500mila presenze solo nei primi due weekend di maggio. Secondo le stime ... 🔗napolipiu.com

Il tifo trascina i turisti: «Un maggio da record già 500mila presenze» - Tutta Napoli col fiato sospeso davanti a migliaia di tv accese nelle piazze, nei vicoli e nelle strade, ieri, dalle 18 alle 23. Da Est a Ovest, da San Giovanni a piazza Miraglia, da Chiaia ai ... 🔗ilmattino.it