Napoli-Genoa 2-2 gli azzurri vincono lo scudetto se | tutte le combinazioni possibili

Boxe - Under 19 e Under 22. Mencaroni e Rossetti Busa azzurri. Convocati per due selezioni - Maglie azzurre da indossare per la Pugilistica Lucchese. Due giovani molto promettenti convocati dalle rispettive nazionali. Si tratta di Sasha Mencaroni e di Miria Rossetti Busa, entrambi con alle spalle diverse esperienze in azzurro. Sono, infatti, stati chiamati a giocarsi le proprie carte per conquistarsi un posto in squadra in vista dei prossimi impegni internazionali. Partenza oggi, giovedì 13 marzo, verso Caserta, per la Rossetti Busa che parteciperà ad una settimana di allenamenti, dal 14 al 21 marzo, con la squadra della Nazionale femminile Under 22. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net