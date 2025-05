Napoli fermato dal Genoa ma è polemica sul rigore | Braccio verso il pallone

In breve da Zazoom:

Nella corsa scudetto, la squadra di Conte perde due punti cruciali nel match contro il Napoli, che termina in un deludente pareggio 2-2 con il Genoa. L'episodio controverso in area solleva accese polemiche in tv, con i moviolisti divisi sulle decisioni arbitrali. Un autogol di Meret complica ulteriormente la situazione per i partenopei, mentre Lukaku e Raspadori cercano invano di mantenere il vantaggio sull'Inter.

La squadra di Conte perde due punti nella corsa scudetto con l’Inter, ma l’episodio in area apre le polemiche in tv: neanche i moviolisti non sono d’accordoIl Napoli frena in casa col Genoa facendosi raggiungere due volte e pareggiando alla fine col risultato di 2-2. Non bastano Lukaku e Raspadori a Conte per tenere il vantaggio di tre punti sull’Inter, che ringrazia l’autogol di Meret e la rete di Vasquez negli ultimi minuti di partita. La lotta scudetto si riapre del tutto in vista dei 180 minuti che decideranno la squadra campione d’Italia. Il Napoli affronterà il Parma, che ha già fermato i nerazzurri, e poi il Cagliari mentre la squadra di Inzaghi se la vedrà con Lazio e Como.Arbitro Piccinini (LaPresse) – calciomercato.itDue partite più complicate almeno sulla carta per l’Inter, che però può contare su un’inerzia nuovamente positiva. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli fermato dal Genoa, ma è polemica sul rigore: “Braccio verso il pallone”

Ne parlano su altre fonti

Tripla polemica Milan-Lazio, arbitro fermato. In Napoli-Inter sbaglia pure il Var - Nuova bufera sui fischietti italiani nel week end. Dall’espulsione di Pavlovic ai rigori chiesti per il fallo di McTominay e la mano di Dumfries: la moviola di Serie AIn attesa del monday night tra Juventus e Verona, la 27esima giornata di Serie A ha già mandato in archivio due big match, con relative polemiche arbitrali. Almeno tre gli episodi controversi nel posticipo tra Milan e Lazio.Manganiello espelle Pavlovic (LaPresse) – Calciomercato. 🔗Leggi su calciomercato.it

Napoli fermato dal Genoa, al Maradona finisce 2-2 - (Adnkronos) – Il Genoa di Patrick Vieira tiene vivo il campionato, fermando il Napoli sul 2-2 al Maradona e trasformando questo finale di stagione in un autentico thriller. La squadra di Antonio Conte, capolista lanciata verso lo scudetto, era chiamata a rispondere alla vittoria dell’Inter sul campo del Torino. Ma, davanti agli oltre 51.000 spettatori del Maradona (tredicesimo sold out stagionale), si fa rimontare due volte da un Genoa già salvo, che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma che si presenta nella tana del Napoli senza alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima ... 🔗Leggi su ildenaro.it

Serie A, Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa, l’Inter vince contro il Toro e ora è a -1 dalla vetta - Il Napoli si ferma in casa contro il Genoa, ma il punto conquistato le permette di rimanere sopra l'Inter in Serie A. Nel pomeriggio i gol di Zalewski e Asslani decidono la partita tra Torino e i nerazzurriL'articolo Serie A, Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa, l’Inter vince contro il Toro e ora è a -1 dalla vetta proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Napoli fermato dal Genoa, ma è polemica sul rigore: Braccio verso il pallone; Napoli fermato dal Genoa al Maradona, scudetto torna in bilico: Inter a -1; Mister, fateci vincere lo Scudetto!: Conte fermato nel traffico stamattina risponde così | VIDEO; Due arbitri di Serie A saranno fermati dopo le gravi sviste dell’ultima giornata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli fermato dal Genoa, ma è polemica sul rigore: “Braccio verso il pallone” - Il Napoli perde due punti nella corsa scudetto con l'Inter, ma l'episodio del braccio in area apre le polemiche in tv: ci sono due fazioni ... 🔗calciomercato.it

Napoli fermato dal Genoa: è solo 2-2, l’Inter ora è a un punto - Il Napoli sente la pressione e lascia due punti per strada: è solo 2-2 col Genoa, l’Inter accorcia a -1 quando mancano due turni. Difesa alta in avvio per ... 🔗msn.com

Napoli fermato dal Genoa, Inter a -1 - Ottimo approccio alla gara del Napoli che risponde al pressing alto del Genoa con azioni incisive sulla destra: prima Politano prova un diagonale che sibila di poco a lato, poi su cross morbido di ... 🔗rainews.it