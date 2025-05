Napoli e Inter come cambia il calendario | ipotesi spareggio e nuove date per l’ultima giornata

Napoli e Inter si contendono intensamente il titolo di campione d'Italia, con il divario ridotto a un solo punto. La recente frenata del Napoli, accompagnata dalla vittoria dell'Inter, ha reso la corsa al tricolore ancora più avvincente. Con solo due giornate rimaste e sei punti in gioco, le attese sono alte e anche la Lega Calcio sta esaminando le possibili evoluzioni del calendario per le sfide decisive.

Napoli ed Inter sono impegnate in una lotta scudetto serrata: comecambia il calendario e le nuoveipotesiLa frenata del Napoli e la vittoria dell'Inter ha riaperto in modo più entusiasmante la lotta scudetto. Le due formazioni sono ora distanti appena una lunghezza e può davvero accadere di tutto nelle ultime due giornate, con sei punti in palio quindi. Ecco perché in Lega Calcio stanno già lavorando per organizzare al meglio il programma provando ad accontentare tutte le squadre.Nella prossima giornata di campionato l'Inter ospiterà in casa la Lazio ed il Napoli sarà di scena a Parma. Nonostante il solo punto di distacco, il Napoli potrebbe ugualmente laurearsi Campione d'Italia già nella prossima giornata. Gli azzurri però dovrebbero vincere in Emilia e sperare che la formazione di Simone Inzaghi cada in casa contro la Lazio.

Inter in finale di Champions, come cambia il calendario per la lotta scudetto col Napoli - I nerazzurri hanno conquistato l’accesso alla finalissima della competizione più importante per club e ora il calendario per la corsa scudetto potrebbe subire cambiamenti Inter in finale di Champions, come cambia il calendario per la lotta scudetto col Napoli (LaPresse) – SerieANews.comUn’impresa titanica quella dell’Inter, che con un clamoroso 4-3 ha superato il Barcellona in semifinale di Champions. 🔗Leggi su serieanews.com

Il calendario "tifa" Napoli: perché l'Inter rischia grosso - Il calendario dice Napoli, non solo perché se l'Inter arriva in fondo a tutte le competizioni ha il doppio delle partite da giocare (cinque di Champions e tre di Coppa Italia da sommare alle 8 di campionato). In comune ci sono la trasferta a Parma (la prossima per i nerazzurri, la penultima per i partenopei) e quella temibilissima a Bologna contro la squadra più in forma di tutte (la prossima per i partenopei, tra tre giornate per i nerazzurri), il resto pende dalla parte del Napoli che non ha altre big da affrontare mentre l'Inter deve ancora ospitare Roma e Lazio. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Inter e Napoli, corsa a due per la lotta Scudetto: il calendario a confronto - L`Inter e il Napoli escono dalla 35esima con due vittorie, che mantengono inalterata la distanza in classifica, con il Napoli a +3 sull`Inter... 🔗Leggi su calciomercato.com

