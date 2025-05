Napoli-De Bruyne dal Belgio non hanno dubbi | la situazione

Il Napoli punta con decisione su Kevin De Bruyne, e secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, la trattativa procede senza incertezze. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Tavolieri ha analizzato la situazione, confermando l'interesse del club partenopeo nei confronti del fuoriclasse del Manchester City.

L’analisi sul possibile colpo del Napoli non lascia spazio ai dubbi, la trattativa va avanti con queste condizioni.Il giornalista belga Sacha Tavolieri è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, dove ha commentato l’interesse del Napoli nei confronti di Kevin De Bruyne e l’ipotetica trattativa che la dirigenza azzurra starebbe intavolando con il centrocampista belga.“De Bruyne a Napoli? Le cose sono chiare fin dall’inizio, questo weekend doveva essere decisivo. In questo momento i dirigenti del Napoli stanno parlando con sua moglie e il suo entourage. De Bruyne ha parlato anche con Dries Mertens e con Lukaku per vedere come stanno le cose a Napoli. Per la moglie di De Bruyne vivere a Sorrento vuol dire vivere in paradiso. Ci sono ancora dei punti della trattativa su cui bisogna andare avanti ma, vi avverto, non è una questione di soldi. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-De Bruyne, dal Belgio non hanno dubbi: la situazione

