Napoli controlli serrati durante la partita col Genoa | bloccati 9 parcheggiatori abusivi

In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Genoa, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli nei pressi dello stadio Maradona. L'operazione ha portato all'individuazione di 9 parcheggiatori abusivi, con 5 denunciati all'Autorità Giudiziaria per recidiva e 4 sanzionati amministrativamente. Durante l'intervento, sono stati sequestrati anche proventi illeciti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la legalità e la sicurezza durante

controlliserrati della Polizia Municipale in occasione dell’incontro di calcio Napoli–Genoa nei pressi dello stadio Maradona. Le attività di controllo hanno portato all’individuazione e alla sanzione di 9 parcheggiatoriabusivi di cui 5 denunciati all’Autorità Giudiziaria per reiterazione del reato e 4 sanzionati in via amministrativa, con il sequestro di proventi illeciti. Napoli, controlliserrati .L'articolo Napoli, controlliserratidurante la partita col Genoa: bloccati 9 parcheggiatoriabusivi Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, controlli serrati durante la partita col Genoa: bloccati 9 parcheggiatori abusivi

Su questo argomento da altre fonti

Movida, 16enne armato con manganello: controlli serrati dei Carabinieri a Napoli - Nel centro storico raffica di denunce: sequestri, furti e droga tra le pieghe della movida.Freno alla movida violenta con i controlli dei Carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le piazze più frequentate e ormai meta di migliaia di turisti.Primo a finire nelle maglie dei controlli un 16enne incensurato. Addosso un manganello telescopico di 64 centimetri. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Un poliziotto e un carabiniere feriti durante i controlli in strada a Napoli: due arresti - Due episodi distinti, due operatori delle forze dell'ordine feriti durante i controlli in strada a Napoli: due uomini sono stati arrestati, mentre un terzo è stato denunciato.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Napoli, controlli durante Napoli-Milan: rimosse 55 auto in divieto. Quattro parcheggiatori denunciati - Parcheggiatori abusivi sanzionati e auto in sosta vietata rimosse in maniera coatta. La Polizia Locale ha intensificato i controlli nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione del match tra Napoli e Milan, terminato con la vittoria per 2-1 degli Azzurri di Antonio Conte. Napoli, controlli durante Napoli-Milan: rimosse 55 auto in divieto. Quattro […]L'articolo Napoli, controlli durante Napoli-Milan: rimosse 55 auto in divieto. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Napoli, controlli serrati alla movida: arresti, denunce e sequestri. Ancora un 14enne armato di coltello; Movida a Napoli, controlli serrati nel centro storico: il bilancio della notte; Controlli a tappeto al Vomero: locali della movida sotto i riflettori; Como-Napoli, stretta sulla sicurezza: dieci Daspo e controlli serrati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, controlli serrati e multe durante la partita allo stadio diego armando maradona - La polizia locale di Napoli ha effettuato controlli intensi durante la partita Napoli-Genoa, con 67 agenti impegnati per garantire sicurezza, gestire la viabilità e contrastare abusivismo e infrazioni ... 🔗gaeta.it

Controlli serrati nei porti durante il ponte del Primo Maggio: sequestri e segnalazioni dalla Guardia di Finanza - Nei giorni del ponte del Primo Maggio, che ha visto l’isola registrare un notevole afflusso turistico, la Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia ha mess ... 🔗ildispariquotidiano.it

Controlli serrati dei carabinieri a napoli, arrestato spacciatore in centro storico con 700 euro in contanti - A Napoli i carabinieri intensificano i controlli in piazza Bellini, piazza Dante e piazza del Gesù, con arresti per spaccio di marijuana, denunce per armi e infrazioni stradali, sequestri e perquisizi ... 🔗gaeta.it