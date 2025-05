Napoli contro il Genoa va via il jolly Tutti colpevoli | neanche Conte stavolta convince

Napoli contro Genoa: un'aspettativa rovinata. L'ottimismo che circondava la squadra si è scontrato con una realtà inaspettata, lasciando tutti colpevoli, da giocatori a tecnico. Anche Conte, questa volta, non riesce a sfuggire alle critiche. Il percorso verso il tricolore si fa impervio e il jolly è stato giocato. La lotta scudetto si complica.

Napoli , 12 maggio 2025 - Tanto tuonò che piovve: nella parabola tra ottimismo motivato dall'eccellente ruolino di marcia recente della squadra e trionfalismo eccessivo e prematuro si è insinuato il primo vero colpo di scena nell'ambito della lotta scudetto da quando a militare sul primo gradino del podio è tornato il Napoli . Al Maradona si presenta un Genoa con diverse assenze ma comunque motivato a non sfigurare contro la capolista. E così sarà, nonostante il vantaggio molto rapido a firma di Romelu Lukaku su suggerimento di Scott McTominay, che poi si ripeterà nel corso di una serata che l'ha visto passare da uomo gol a uomo assist con il medesimo ottimo profitto (almeno a livello personale): ne approfitterà Giacomo Raspadori, un altro che quando c'è da fare la voce grossa a ridosso della linea del traguardo non si tira mai indietro, senza incappare nel proverbiale braccino del tennista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Napoli inciampa contro Genoa e stringe la lotta per lo “Scudetto” - Calcio italiano:Revés dramático para el Nápoles. El conjunto partenopeo no pudo pasar del empate en el Estadio Diego Armando Maradona y se complica el título de la Serie A. No fue un partido sencillo para los de Antonio Conte, que tan solo sumaron un punto en su particular lucha por el ‘Scudetto’. Eso sí, a falta de dos jornadas (Parma y Cagliari), siguen en lo más alto de la clasificación con una ventaja mínima de un punto. 🔗Leggi su justcalcio.com