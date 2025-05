Napoli Conte trema | l’ultim’ora è una nuova grana nella lotta Scudetto

Il Napoli si trova ad affrontare un momento critico nella corsa allo Scudetto, con Antonio Conte che teme per il suo futuro. Ieri sera, al Maradona, gli azzurri hanno bruciato l'ultima opportunità di pareggiare, alimentando le preoccupazioni sul sogno di un quarto titolo che ora sembrerebbe sfumare. La tensione cresce: cosa accadrà nel prossimo turno?

nuovagrana per il NapolinellalottaScudetto: ora Contetrema, il sogno del quarto titolo rischia davvero di sfumare.Il Napoli ha sprecato il suo "jolly" ieri sera al Maradona: gli azzurri avevano infatti a disposizione la possibilità di poter pareggiare una gara per arrivare alla vittoria dello Scudetto e il pari è arrivato proprio nella gara di ieri contro il Genoa. Un risultato che sicuramente non soddisfa gli umori questo e che aumenta di tanto la pressione nelle prossime due gare contro Parma e Cagliari. Il Napoli continua ad avere il destino nelle proprie mani, ma adesso gli azzurri sono obbligati a due vittorie su due nelle prossime due gare (a meno di passi falsi dell'Inter).Bagarre nellalotta salvezza: l'intreccio con il NapoliPer questo, i tifosi azzurri prestano grande interesse anche alle notizie che arrivano ai campi collegati alla lotta salvezza, tastando così l'umore delle prossime avversarie coinvolte in quella zona di classifica.

