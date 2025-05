Napoli Basket ufficiale la cessione alla cordata americana rappresentata da Matt Rizzetta

È ufficiale il passaggio delle quote azionarie della Napoli Basket dalle famiglie Amoroso e Tavassi alla cordata internazionale guidata dall'imprenditore italoamericano Matt Rizzetta. L'operazione è stata conclusa presso lo studio del Notaio Papi a Roma, segnando un nuovo capitolo per la società cestistica che punta a rilanciarsi nel panorama sportivo.

E’ stato formalizzato il trasferimento delle quote azionarie della NapoliBasket di proprietà delle famiglie Amoroso e Tavassi alla società guidata dallacordata internazionale con sede a New York rappresentata dall’imprenditore italoamericano MattRizzetta. S.S. NapoliBasket srl comunica che presso lo studio del Notaio Papi a Roma, è stato formalizzato il trasferimento delle quote azionarie . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Basket, ufficiale la cessione alla cordata americana rappresentata da Matt Rizzetta

