Napoli Basket Rizzetta allo stadio Maradona | le immagini sui social

Matt Rizzetta ha preso posto allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Genoa, un incontro che ha catturato l'attenzione dei tifosi. L'imprenditore italo-americano, alla guida della cordata che ha acquisito la maggioranza del Napoli Basket, ha potuto vivere l'emozione del match di Conte. Sabato sera, la sua attenzione si sposterà sull'attualità sportiva, con un focus particolare sull'attuale presidente del Campobasso.

Matt Rizzetta allo stadio Maradona per Napoli -Genoa. L'imprenditore italo-americano, a capo della cordata statunitense che ha rilevato la maggioranza societaria del Napoli Basket , ha assistito dal vivo al match degli uomini di Conte. Sabato sera, invece, l'attuale presidente del Campobasso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli Basket, affare con Matt Rizzetta: anche Shaquille O'Neal nella nuova società - Il passaggio del club a Matt Rizzetta e al suo gruppo è ormai cosa fatta e le suggestioni aumentano. L?ultima riguarda il nome della ex star Nba che farà parte della compagine... 🔗 Leggi su ilmattino.it

UFFICIALE – Napoli Basket, annunciata la cessione di quote a Matt Rizzetta - In casa Napoli Basket bisogna registrare un annuncio davvero fondamentale Il Napoli di Antonio Conte, in maniera davvero inaspettata, sta facendo sperare i tifosi azzurri di festeggiare la vittoria dello scudetto dopo appena due anni da quello vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. A tre giornate dalla conclusione del campionato, infatti, i partenopei hanno tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. 🔗Leggi su spazionapoli.it