Napoli Basket fa festa salvezza ma cede a Trento 89-114

In breve da Zazoom:

Nonostante la sconfitta contro Trento, il Napoli Basket celebra una stagione di salvezza straordinaria, davanti a 3500 tifosi entusiasti. La partita, conclusasi con il punteggio di 89-114, non offusca il trionfo di una squadra che ha dimostrato impegno e determinazione. In questo modo, Napoli chiude il campionato con il cuore pieno di orgoglio e la promessa di un futuro ancora migliore.

La sconfitta contro Trento non rovina la festa del NapoliBasket davanti a 3500 tifosi per una salvezza meravigliosa e meritata. NapoliBasket – Dolomiti Energia Trentino 89-114 (19-22, 20-25, 28-36, 22-31) Napoli chiude la stagione con una sconfitta contro Trento, ma festeggia davanti a 3500 tifosi una salvezza meravigliosa e meritata che dopo 11 . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Basket fa festa salvezza, ma cede a Trento 89-114

Cosa riportano altre fonti

Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi - Sarà una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerà la permanenza in Serie A del Napoli Basket, dopo una stagione al cardiopalma. Sabato 10 maggio alle 20.30 in occasione dell’ultima gara contro Trento, USB (Universal Site Business) che da anni è sponsor del sodalizio regalerà 3000... 🔗Leggi su napolitoday.it

Napoli Basket, festa grande per l'ultima stagionale in una serata dalle mille emozioni - Non solo calcio. Il 10 maggio può entrare nella storia dello sport napoletano anche per il basket. Il principale club cittadino, infatti, avrà per la prima volta una proprietà a maggioranza straniera, a stelle e strisce, seppur con origini italiane. La svolta societaria, di cui si vociferava... 🔗Leggi su napolitoday.it

Il Napoli Basket fa suo il derby campano: gli azzurri espugnano Scafati - Il Napoli Basket piazza un colpo importantissimo in chiave salvezza. Dopo l'entusiasmante successo contro Bologna domenica scorsa, gli azzurri si ripetono nel derby campano contro Scafati, espugnando il PalaMangano 81-91. Gli uomini di Valli conducono per gran parte del match e dopo due quarti... 🔗Leggi su napolitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli Basket, festa grande per l'ultima stagionale in una serata dalle mille emozioni - Sconfitta indolore per gli uomini di Valli contro Trento, davanti ai nuovi soci americani e nel giorno dell'uscita di scena di Amoroso e Tavassi ... 🔗napolitoday.it

Trento sbanca Napoli e aggancia Trapani e Bologna in vetta. Trieste travolge Sassari - Si apre l’ultima giornata della regular season di Serie A di basket: la Dolomiti Energia Trentino non fa sconti e va a vincere 114-89 anche sul parquet di Napoli. La giornata di festa dei partenopei p ... 🔗msn.com

Shaquille O'Neal e il Napoli Basket: è già boom negli States - Sarà l’uomo-copertina sulla tratta Napoli-Stati Uniti, il testimonial clamoroso per un marketing globale. Ma, se tutto andrà secondo i piani e Shaquille O’ Neal ... 🔗ilmattino.it