Nadia Di Dionato in lacrime a Uomini e Donne Maria De Filippi | “Ammetti di essere aggressiva è già una buona cosa”

Nella puntata del 12 maggio di Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si è lasciata andare a un commovente sfogo, piangendo per le sue reazioni aggressive. Maria De Filippi, con la sua consueta saggezza, ha sottolineato l'importanza di riconoscere il proprio comportamento: "Ammettere di essere aggressiva è già un passo importante". Un momento carico di emozioni e riflessioni.

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 maggio, l'esterna di Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. Quest'ultima è scoppiata in lacrime dopo essersi resa conto di aver avuto reazioni aggressive. L'intervento di Maria De Filippi: "È molto importante che tu lo riconosca di essere, c'è gente che non riesce a farlo dopo anni". 🔗Leggi su Fanpage.it

