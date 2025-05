Na volta a j' era un babi C' era una volta un rospo il concerto ad Avigliuana

Il Centro Culturale Vita e Pace ODV di Avigliana presenta un nuovo appuntamento musicale: il concerto della Camerata Corale “La Grangia”. L'evento si svolgerà nella suggestiva Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio, all'interno della Stagione “Avigliana… Insieme 2025”, promettendo una serata di emozioni e melodie indimenticabili.

Un nuovo appuntamento per il Centro Culturale Vita e Pace ODV di Avigliana, che, nella suggestiva Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio, ospiterà la Camerata Corale "La Grangia" per un concerto all'interno della Stagione "Avigliana. Insieme 2025".Il gruppo corale, composto da circa.

