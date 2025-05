Myung-Whun Chung sarà il nuovo direttore musicale della Scala dopo Riccardo Chailly

Il Teatro alla Scala di Milano ha ufficializzato la nomina di Myung-Whun Chung come nuovo direttore musicale, succedendo a Riccardo Chailly al termine del suo mandato. La decisione, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, segna un importante passo per l'istituzione, promettendo nuove visioni artistiche e musicali.

Il Teatro alla Scala di Milano ha annunciato la nomina del maestro Myung - Whun Chung come nuovo direttore musicale , incarico che prenderà il posto del maestro Riccardo Chailly al termine del suo attuale contratto. L'indicazione, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, è stata proposta dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, come svelato in un comunicato .

