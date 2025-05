Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione | Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano. Alla guida del format da quando Barbara D'Urso ha lasciato Mediaset, la giornalista potrebbe intraprendere una nuova avventura.

Arriva un’indiscrezione da Dagospia secondo cui MyrtaMerlino sarebbe pronta a lasciarepomeriggio 5. La giornalista e conduttrice è al timone del programma pomeridiano da quando Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset. MyrtaMerlino dice addio a pomeriggio 5? l’indiscrezioneFoto da Today.itIl palinsesto della stagione televisiva volge al termine e in attesa di venire a conoscenza dei nuovi conduttori e dei programmi per la stagione 20252026 iniziano già a circolare le prime indiscrezioni a riguardo. Al centro delle ultime c’è Mediaset: Dagospia ha infatti lanciato alcuni rumors secondo cui la conduttrice MyrtaMerlino potrebbe salutare pomeriggio 5, storico programma del pomeriggio Mediaset per anni condotto da Barbara D’Urso, e approdare con una nuova avventura su Rete 4. Già in precedenza si era parlato di un calo di ascolti e, proprio a tal proposito, la giornalista e conduttrice aveva dovuto rinunciare a qualche giorno di ferie. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

