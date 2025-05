Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione | Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi

Myrta Merlino è pronta a dire addio a Pomeriggio 5. Secondo un'indiscrezione di Dagospia, la conduttrice non riesce più a sostenere il ritmo di lavoro quotidiano. Al timone del programma pomeridiano dopo l'uscita di Barbara D'Urso, la giornalista potrebbe prendere una nuova direzione professionale. Attesissime, ulteriori notizie sul suo futuro.

Arriva un'indiscrezione da Dagospia secondo cui Myrta Merlino sarebbe pronta a lasciare pomeriggio 5. La giornalista e conduttrice è al timone del programma pomeridiano da quando Barbara D'Urso ha lasciato Mediaset. Myrta Merlino dice addio a pomeriggio 5? l'indiscrezione Il palinsesto della stagione televisiva volge al termine e in attesa di venire a conoscenza dei nuovi conduttori e dei programmi per la stagione 2025/2026 iniziano già a circolare le prime indiscrezioni a riguardo. Al centro delle ultime c'è Mediaset: Dagospia ha infatti lanciato alcuni rumors secondo cui la conduttrice Myrta Merlino potrebbe salutare pomeriggio 5, storico programma del pomeriggio Mediaset per anni condotto da Barbara D'Urso, e approdare con una nuova avventura su Rete 4. Già in precedenza si era parlato di un calo di ascolti e, proprio a tal proposito, la giornalista e conduttrice aveva dovuto rinunciare a qualche giorno di ferie.

