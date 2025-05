MX2 Adamo si difende in Spagna e mantiene in equilibrio il Mondiale

Nel recente Gran Premio di Spagna 2025, l'MX2 Adamo ha dimostrato grande abilità e determinazione, difendendo con successo la sua posizione nel campionato mondiale. La classifica piloti, dopo l'ottavo appuntamento sul circuito di Lago, rimane aperta e avvincente, con l'olandese Kay de Wolf in pole ma il titolo ancora alla portata.

Si è concluso ieri il Gran Premio di Spagna 2025 della categoria MX2, ottavo appuntamento del Mondiale. La classifica piloti aggiornata al termine delle due gare disputate sul circuito di Lago presenta una situazione ancora incerta ed in continua evoluzione. L'olandese Kay de Wolf ha comunque mantenuto la leadership, salendo a 380 punti conquistati in otto gare.Il tedesco Simon Langenfelder, con soli 15 punti di distacco, continua la sua rincorsa alla prima posizione seguito da Andrea Adamo con 359 punti. I tre piloti sono stati protagonisti di due gare appassionanti con continui colpi di scena. Il leader del Mondiale aveva inizialmente allungato in classifica con la vittoria in gara-1 chiudendo un digiuno lungo un mese.Il suo rivale teutonico si è dovuto accontentare dell'ottava posizione dopo la caduta iniziale mentre il 2003 azzurro ha concluso una gara difficile in quinta posizione.

