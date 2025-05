Musumeci Lo spazio sarà determinante per la prevenzione dei disastri naturali

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha sottolineato l'importanza del settore spaziale e subacqueo per l'Italia, evidenziando come possa contribuire alla credibilità internazionale e alla crescita scientifica e tecnologica. Queste dichiarazioni sono emerse durante l'incontro

ROMA (ITALPRESS) – Sulla dimensione spaziale e subacquea “l’Italia nei prossimi anni potrà giocarsi una carta importante sul piano della credibilità internazionale, della crescita scientifica e tecnologica”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell’incontro “disastrinaturali. La prevenzione, dalla terra e dallo spazio”, organizzato da Giornaliste Italiane a Roma.“Il governo Meloni ha finanziato con un 1,1 miliardi di euro un programma spaziale denominato Iride che consente dallo spazio, attraverso radar e satelliti, di intercettare in tempo utile ogni mutamento climatico: questo significa dare in tempo l’allerta alla popolazione interessata a quel determinato fenomeno e quindi mettere ognuno nelle condizioni di poter adottare la condotta più appropriata per mettersi in salvo”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Musumeci “Lo spazio sarà determinante per la prevenzione dei disastri naturali”

