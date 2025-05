Musica i Pinguini Tattici Nucleari alla Federico II per incontrare studenti e fan

Martedì 13 maggio 2025, i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti di un incontro all'Università Federico II, nell'aula Ottagono del Dipartimento di Studi Umanistici. A partire dalle 11, la band dialogherà con gli studenti sul potere della musica come mezzo di aggregazione sociale, esplorando il loro linguaggio comunicativo e il racconto della provincia italiana attraverso le loro canzoni. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura!

I PinguiniTatticiNucleari saranno all’Università Federico II martedì 13 maggio 2025, alle 11 nell’aula Ottagono del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) in via Mezzocannone, 2, per incontrare principalmente gli studenti e parlare della Musica come strumento di aggregazione sociale, del linguaggio comunicativo della band, della loro capacità di raccontare la provincia italiana e la realtà giovanile contemporanea, e analizzare la Musica pop come veicolo di successo e identità generazionale.L’evento, moderato dalla professoressa Simona Frasca, docente di etnomusicologia del DSU, esplorerà quindi diverse tematiche. Parteciperanno al dialogo anche tre studentesse del corso magistrale di Etnomusicologia: Margherita De Luca, Francesca Iervolino ed Eli Vardzhiyska (studentessa Erasmus proveniente da Berlino). 🔗Leggi su Ildenaro.it

