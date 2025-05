Musica balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti

In breve da Zazoom:

In una serata di musica, balli e bandiere della pace, il Parco Matteotti di Cusano Milanino si è trasformato in un simbolo di fratellanza. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale, la cittadinanza ha partecipato a un flash mob che esprime un messaggio di unità e speranza, voluto dall’assessorato al Sostegno e alle politiche sociali.

Musica, balli e bandiere della pace per una serata immersi nel verde e nella fratellanza. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e per celebrare la ricorrenza della fine della prima Guerra mondiale, al ParcoMatteotti la cittadinanza di Cusano Milanino ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro. Un flash mob per la pace, voluto dall’assessorato al Sostegno e alle politiche sociali, con la partecipazione delle scuole del territorio, delle dirigenti scolastiche, delle associazioni Anpi, pro loco, Legambiente. "Tante persone che credono in un futuro diverso - ha commentato l’assessore Massimo De Rosa, presente con la sindaca Carla Pessina -. Un momento bello, partecipato, pieno di emozione. Un modo per dire che non vogliamo abituarci alla guerra. Che guardiamo a ciò che succede in Europa e nel mondo con preoccupazione, ma anche con la volontà di non restare fermi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Una festa nell’ex collegio. Musica e balli sull’altare. L’ira social dei “querciolini” - Firenze, 23 marzo 2025 – La festa nella chiesa (oggi sconsacrata) dell’ex Collegio alla Querce trasformato in un resort di lusso ha fatto storcere il naso a tanti vecchi allievi della prestigiosa scuola. Ma dopo una polemica, andata avanti per qualche giorno in particolare nel gruppo Facebook degli ex studenti, una lettera di scuse della direzione dell’hotel ha riportato il sereno. E ieri, l’associazione degli ex alunni del collegio di via della Piazzuola, è stata anche invitata a vedere in cosa si sono trasformati gli ambienti in cui i “querciolini“ hanno studiato e vissuto. 🔗Leggi su lanazione.it

Filuzzi a Pasquetta: “Il Fuoriclasse. Un pomeriggio speciale di balli e musica, dedicato a Carlo Venturi” - “Il Fuoriclasse. Un pomeriggio speciale di balli e musica, dedicato a Carlo Venturi”Pasquetta insieme a Davide Salvi, Roberto Scaglioni, Nicolò Quercia e la Filuzzeria: lunedì 21 aprile apre la stagione estiva della storica balera di Villa SmeraldiLunedì 21 aprile, in occasione della Festa... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Flash mob canoro per l'8 marzo, al Vidia torna la musica degli anni Duemila: tanti gli eventi del weekend - La Giornata internazionale dei diritti delle donne cade quest’anno nel fine settimana, e sono tanti infatti gli appuntamenti in città che in un modo o nell’altro si interessano di celebrarla. A Cesena sabato la giornata si apre con due appuntamenti mattutini, uno al Centro Antiviolenza per... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti; Flash mob per la pace! Musica e balli per celebrare la pace; Carnevale a Messina 2025: al via da domani le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale; 8 marzo: colore, musica e flash mob per la marea transfemminista a Roma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti - Musica, balli e bandiere della pace per una serata immersi nel verde e nella fratellanza. In occasione della giornata ... 🔗ilgiorno.it