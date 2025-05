Musetti Sonego-Heliovaara Patten ATP Roma 2025 | orario programma tv streaming

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego tornano in campo per gli ottavi di finale del torneo ATP di Roma 2025, affrontando Patten e Heliovaara nel tabellone di doppio. Dopo una brillante vittoria all’esordio, gli azzurri sono pronti a mostrare il loro talento sulla terra battuta. Scopri orari, programma TV e streaming dell’incontro.

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego scendono nuovamente in campo per affrontare il match valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Roma, terzo Masters 1000 sulla terra battuta. Il duo azzurro ha brillato all’esordio aggiudicandosi al match tie-break il derby contro Matteo e Jacopo Berrettini.Cresce in maniera esponenziale il livello di difficoltà del prossimo ostacolo per i due giocatori italiani. Per guadagnarsi l’ingresso tra le migliori otto coppie i due azzurri dovranno infatti superare un match molto difficile contro la coppia Harri HeliovaaraHenry Patten, testa di serie numero due del tabellone.Il match odierno sarà la quinta ed ultima partita sulla Supertennis Arena a partire dalle ore 11:00. Non ci sono precedenti tra queste coppie, in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro la coppia che uscirà vincitrice dalla partita ArnaldiPoyrin-Andreozzi-Arribage. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

