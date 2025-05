Musetti-Medvedev Internazionali d’Italia 2025 | orario tv programma streaming

Martedì 13 maggio si svolgeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Lorenzo Musetti affronterà il russo Daniil Medvedev in un attesissimo match. Scopri orari, dettagli e come seguire la partita in diretta TV e streaming. Non perdere l’emozione del tennis che conta!

Tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile degli Internazionalid’Italia2025 di tennis si disputeranno nella giornata di martedì 13 maggio: tornerà in campo Lorenzo Musetti, che sarà opposto al russo Daniil Medvedev.Il match sarà il terzo del programma di giornata sulla Grand Stand Arena, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 11.00: in precedenza si disputeranno i match di doppio Marcel GranollersHoracio Zeballos-Sander ArendsLuke Johnson e Matthew EbdenJohn Peers-Kevin KrawietzTim Puetz.Il match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Medvedev, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-Medvedev all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Medvedev: il pronostico e dove vedere il match | Internazionali di Roma 2025; Musetti-Medvedev, ottavi di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Pronostico Musetti-Medvedev quote e analisi ottavi Atp Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Musetti-Medvedev, in palio i quarti di finale a Roma: quando e dove vedere gli ottavi di Lorenzo agli Internazionali d'Italia 2025 - TENNIS, MASTERS ROMA - Lorenzo Musetti vs Daniil Medvedev. Scopriamo insieme tutte le informazioni sul match di ottavi di finale di Musetti agli Internazionali ... 🔗eurosport.it