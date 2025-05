Murelli Lega | Corsi velici estivi aperti a celiaci dopo nostra interrogazione

La Marina Militare, in collaborazione con il Dipartimento politiche giovanili, annuncia con entusiasmo l'apertura dei corsi velici estivi anche ai ragazzi celiaci. Questa iniziativa segna un importante passo verso l'inclusione, garantendo protocolli alimentari adeguati e privi di discriminazioni, affinché tutti possano vivere una straordinaria esperienza in mare. Un segnale forte di attenzione verso le esigenze di tutti i partecipanti.

«Siamo molto soddisfatti. I Corsiveliciestivi, organizzati dalla Marina Militare e dal Dipartimento politiche giovanili, quest’anno saranno aperti anche ai ragazzi celiaci. Nessuna discriminazione dunque e protocolli alimentari adatti ad accogliere persone con particolari regimi alimentari». 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Murelli (Lega): «Corsi velici estivi aperti a celiaci dopo nostra interrogazione»

