Muore mentre va a lavoro Trovato dagli automobilisti sulla corsia d’emergenza Antonio aveva 53 anni

In breve da Zazoom:

Montecatini Terme è in lutto per la tragica scomparsa dell'assistente capo coordinatore Antonio Cristalli, un pilastro del commissariato locale. Dopo trent'anni di servizio dedicato alla comunità, il 53enne è stato colpito da un malore mentre si recava a lavoro. La notizia ha colpito profondamente colleghi e cittadini, che ricordano Cristalli come un “gigante buono” sempre pronto ad aiutare gli altri.

MONTECATINI TERME La polizia di Stato dice addio al ’gigante buono’ del commissariato di Montecatini. L’assistente capo coordinatore Antonio Cristalli, in servizio da trent’anni in città, è stato stroncato da un malore mentre si trovava alla guida della sua vettura all’uscita di Pistoia Ovest della superstrada. aveva 53 anni. Stava andando a Montecatini per prendere servizio. Ha fatto appena in tempo ad accostare sullacorsiad’emergenza della superstrada e a scendere dall’auto, poi si è accasciato senza riprendersi. Sono stati due automobilisti di passaggio a prestare le prime cure e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i sanitari inviati dal 118, che hanno provato a rianimare il 53enne, senza riuscirvi e i carabinieri. Cristalli viveva a Piteccio con la moglie e aveva una figlia di 22 anni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore mentre va a lavoro. Trovato dagli automobilisti sulla corsia d’emergenza. Antonio aveva 53 anni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Travolto da un bus mentre va al primo giorno di lavoro in monopattino: muore 21enne - Stava andando al suo primo giorno di lavoro in monopattino, quando è stato travolto da un autobus. È morto così Umer Maqbool, 21enne di origine pachistana investito a Reggio Emilia mentre percorreva via Turri. La tragedia è avvenuta martedì 29 aprile, ora la Gazzetta di Reggio ha raccolto la... 🔗Leggi su today.it

Padre di due figli muore schiacciato da un camion mentre va al lavoro - Brahim Ettoumani aveva 54 anni e da più di 30 abitava nel Mantovano, a Canneto sull'Oglio: qui aveva visto nascere i suoi due giovani figli, un ragazzo di 12 e una ragazza di 18 anni, insieme alla moglie con cui era sposato ormai da quasi un ventennio. È morto all'alba di mercoledì mentre stava... 🔗Leggi su bresciatoday.it

Poliziotto muore mentre va al lavoro, si sente male alla guida: dramma in superstrada - Montecatini, 11 maggio 2025 – Era partito da Pistoia per andare al lavoro, al commissariato di Montecatini. Durante il viaggio in auto, per percorrere quella manciata di chilometri, ha accusato un malore. Antonio Cristalli, poliziotto nelle volanti del commissariato di Montecatini, ha fatto appena in tempo a uscire dalla carreggiata e ad accostare l’auto lungo la superstrada, all’altezza dell’uscita Pistoia ovest. 🔗Leggi su lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Muore mentre va a lavoro. Trovato dagli automobilisti sulla corsia d’emergenza. Antonio aveva 53 anni; Lutto al commissariato di Montecatini: muore poliziotto di 53 anni mentre va al lavoro; Pistoia, si sente male alla guida: muore in superstrada mentre va al lavoro. Chi è la vittima; Dramma sulla superstrada: poliziotto muore mentre va al lavoro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Muore mentre va a lavoro. Trovato dagli automobilisti sulla corsia d’emergenza. Antonio aveva 53 anni - Cristalli stroncato da un malore. Era in servizio da tanto tempo a Montecatini. Il ’gigante buono’ benvoluto da tutti lascia la moglie e una figlia. 🔗msn.com

Poliziotto muore mentre va al lavoro, si sente male alla guida: dramma in superstrada - – Un uomo di 53 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto alle prime luci dell’alba di stamani, domenica 11 maggio. E’ successo poco prima delle 6,30… Leggi ... 🔗informazione.it

Incidente sul lavoro, operaio di 24 anni precipita e muore in un cantiere a Milano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro, operaio di 24 anni precipita e muore in un cantiere a Milano ... 🔗tg24.sky.it