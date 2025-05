Muore dopo incidente in moto Kanapari aveva solo 20 anni

In breve da Zazoom:

In un messaggio di profonda commozione, Andrea Dupré de Foresta, presidente della Vigilanza civile e ambientale di Montepulciano, ricorda Angelo come un giovane dal cuore generoso, cresciuto tra le comunità locali. La sua volontà di aiutare gli altri ha lasciato un segno indelebile, e il suo prematuro allontanamento ha colpito tutti, unendo in un abbraccio di solidarietà i genitori e l'intera famiglia.

di Laura Valdesi MONTEPULCIANO "Angelo era per me e per tutti noi come un figlio. Conosciuto da bambino e cresciuto con le nostre associazioni, buono d’animo e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Siamo tanto vicini ai genitori e a tutta la famiglia", dice il presidente Andrea Dupré de Foresta, presidente della Vigilanza civile e ambientale (Odv) di Montepulciano e della sezione de La Racchetta, poliziana e di Cetona. Due associazioni di cui Angelo Kanapari era diventato volontario.Il giovane è morto dopo l’incidente avvenuto il 25 aprile a Torrita di Siena, in via Modena. Era apparso da subito chiaro che le sue condizioni fossero molto delicate perché poco dopo le 13, oltre all’ambulanza della Misericordia di Montepulciano sul posto, era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso con cui il giovane fu portato d’urgenza in codice 3 al policlinico di Siena. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore dopo incidente in moto. Kanapari aveva solo 20 anni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente stradale, Ciro si schianta in moto contro un'auto: muore poco dopo al Cardarelli - Tragedia stradale nei pressi di Casavatore. Il 39enne Ciro Nazzaro, mentre percorreva in sella ad una moto di grossa cilindrata la carreggiata, si sarebbe scontrato per ragioni da accertare contro un'automobile.L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli, dove è morto poco dopo... 🔗Leggi su napolitoday.it

Sarzana, muore a 59 anni dopo l’incidente in moto - Sarzana (La Spezia), 19 aprile 2025 – Si scontra con un’auto, viene sbalzato dalla moto, e dopo diversi metri finisce in un canale. Un altro incidente mortale sulle strade della Liguria: a perdere la vita un motociclista di 59 anni. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 aprile sul viale XXV aprile a Sarzana. Gravissime le ferite riportate dal motociclista nell’incidente e il 59enne è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Noa di Massa Carrara. 🔗Leggi su lanazione.it

Incidente in A12 fra Albiano e Brugnato, morto un motociclista | Sarzana, 59enne muore in moto dopo un tamponamento - Incidente in A12 tra Albiano e Brugnato verso Ponente. Coinvolte due auto e una moto. Uno dei veicoli è uscito di strada e ha preso fuoco 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Se ne parla anche su altri siti

Sbalzato dalla moto dopo l’incidente con un’auto, muore in ospedale; Gianluca Murru, chef sardo morto in un incidente in moto a Mentone; Morto in moto a 20 anni: i funerali di Giacomo nella chiesa di Fietta; Tragedia in Sicilia: muore a 15 anni dopo un incidente in moto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sbalzato dalla moto dopo l’incidente con un furgone, muore in ospedale - È deceduto l’uomo di 63 anni, residente a Manciano, coinvolto nell’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 10. Il motociclista era stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale ... 🔗msn.com

Giuseppe Busatto muore a 64 anni nell'incidente in moto un anno dopo la pensione: aperta un'indagine per omicidio stradale - QUARTO D'ALTINO - La Procura di Venezia intende fare piena luce sul tragico incidente stradale costato la vita a Giuseppe Busatto, il 64enne che ha perso la vita nell'incidente ... 🔗msn.com

Muore a 32 anni dopo una caduta in moto, investita dall'auto guidata dal parroco del paese - Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Turi, in provincia di Bari, la sera del 2 aprile 2025. Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118 e appassionata giocatrice di rugby, ha p ... 🔗moto.it