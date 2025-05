Muoiono persone Sciacallo Scontro di fuoco Telese-Carfagna sul referendum

In un dibattito acceso su La7, l'onorevole e la giornalista hanno discusso temi di attualità, tra cui i conflitti in corso e il prossimo referendum. La conversazione si è fatta infuocata, facendo emergere le divisioni politiche, mentre notizie drammatiche di scontri di fuoco e dalla morte di innocenti hanno fatto da sfondo a un confronto difficile e teso.

Referendum, Telese sbotta: "Muoiono persone". Carfagna: "Sciacallo" | GUARDA - Alta tensione a L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. David Parenzo ha lanciato sul tavolo del dibattito il tema che più surriscalda la politica italiana: i cinque referendum approvati a gennaio dalla Corte Costituzionale su lavoro e cittadinanza per i quali gli italiani saranno chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno. Ospite in studio, Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, ha posto l'accento sia sul fatto che "il quorum non si raggiungerà" che sulla "spaccatura del sindacato", ricordando che la leader della Cisl Daniela Fumarola si è espressa per l'astensione. 🔗Leggi su iltempo.it

