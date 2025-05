Moviola Venezia-Fiorentina l’episodio chiave del match

Nella sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la 36ª giornata di Serie A 2024/2025, un episodio arbitrale ha acceso le polemiche. L'arbitro Zufferli si è trovato al centro dell'attenzione, con decisioni cruciali che hanno influenzato il corso del match. Scopriamo insieme quale è stato l'episodio chiave della moviola e il suo impatto sul risultato finale.

MoviolaVenezia-Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 20242025 l’episodiochiave della Moviola del match Venezia-Fiorentina valido per la 36ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli. l’episodiochiave Polemica per il gol dell’1-0 del Venezia per un tocco di mano di Candé non sanzionato dall’arbitro e dal Var. 🔗Leggi su Calcionews24.com