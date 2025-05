Moviola Inter Torino è polemica sul gol di Masina | ma ecco cosa scrivono i giornali la verità sulla rete annullata

La controversia sul gol annullato ad Adam Masina nella sfida Inter-Torino continua a infiammare gli animi. Anche se il risultato finale potrebbe non essere stato influenzato, la decisione arbitrale ha sollevato un acceso dibattito tra i tifosi. Andiamo a vedere cosa scrivono i principali quotidiani in merito a questa decisione contestata e quali dettagli emergono dalla moviola.

MoviolaInterTorino, continua la polemica sul gol annullato ai granata di Adam Masina, ma sentiamo cosascrivono i giornali, la veritàsullarete non dataUn gol che con ogni probabilità non avrebbe cambiato nulla, ma che è bastato per scatenare l’ira dei fan (granata e non solo) online. ecco la MoviolaInterTorino tra i più importanti quotidiani in edicola, cosa dicono sullarete non data nel finale a Masina. Gazzetta dello Sport: «Bene nella sospensione per il soccorso a uno spettatore (dal 1’15” al 5’25”) e bene anche nel vedere il non-fallo di Ricci su Zalewski (9’, fuori area). Al 43’60” altra sospensione ma per pioggia, assenza di rimbalzo e incolumità: stop e ripresa (45’03”) dopo consulto coi capitani. Al 3’ st, Milinkovic su Taremi: è rigore. Al 42’ st, palla sul braccio in ripiegamento di Dumfries dopo il tiro di Biraghi. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Torino, è polemica sul gol di Masina: ma ecco cosa scrivono i giornali, la verità sulla rete annullata

Moviola Torino Inter, l'episodio chiave del match di Serie A - Moviola Torino Inter, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L'episodio chiave della moviola del match Torino Inter, valido per la 36ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l'arbitro La Penna.

Moviola e Var Torino Inter: gli episodi dubbi del match - di RedazioneMoviola e Var Torino Inter: gli episodi dubbi del match dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie AL'episodio chiave della moviola di Torino Inter, match valido per il 36° turno del campionato di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma.

Torino-Inter la MOVIOLA LIVE: gioco fermo per un malore sugli spalti. La gara riprende dopo qualche minuto

