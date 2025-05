Movida violenta a Milazzo la Prefettura rafforza i controlli | stretta sul consumo di alcol

A Milazzo, la movida violenta preoccupa le autorità locali, portando a denunce e misure restrittive. In risposta agli episodi recenti, la Prefettura ha deciso di intensificare i controlli e inasprire le normative sul consumo di alcol. Questa questione urgente è stata al centro della riunione del Comitato per la sicurezza, tenutasi questa mattina.

C'è un caso Milazzo per quel che riguarda la Movidaviolenta. Lo testimoniano gli ultimi fatti di cronaca che hanno portato anche a denunce e provvedimenti restrittivi. E proprio stamattina la situazione della città del Capo è stata analizzata in Prefettura durante la riunione del Comitato per. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Movida violenta a Milazzo, la Prefettura rafforza i controlli: stretta sul consumo di alcol

