Movida violenta a Milazzo la Prefettura rafforza i controlli | stretta sul consumo di alcol

Milazzo sta affrontando un'emergenza legata alla movida violenta, con recenti episodi di cronaca che hanno comportato denunce e provvedimenti restrittivi. Per contrastare questa situazione, la Prefettura ha deciso di intensificare i controlli, soprattutto in merito al consumo di alcol, come emerso nella riunione del Comitato per la Sicurezza.

C'è un caso Milazzo per quel che riguarda la Movidaviolenta. Lo testimoniano gli ultimi fatti di cronaca che hanno portato anche a denunce e provvedimenti restrittivi. E proprio stamattina la situazione della città del Capo è stata analizzata in Prefettura durante la riunione del Comitato per. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Movida violenta a Milazzo, la Prefettura rafforza i controlli: stretta sul consumo di alcol

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Malamovida a Milazzo, più sanzioni e controlli sull’uso di alcol - Vertice in Prefettura del comitato provinciale per fare il punto su locali chiusi e sanzionati, Daspo e altri provvedimenti in arrivo The post Malamovida a Milazzo, più sanzioni e controlli sull’uso d ... 🔗msn.com

Violenza notturna a Milazzo, importante vertice in Prefettura - Milazzo, il Prefetto ha sottolineato come gli episodi verificatisi nelle aree della movida milazzese possano suscitare preoccupazione ... 🔗msn.com

“Malamovida” a Milazzo, la stretta dopo il vertice in Prefettura - Un vertice per fare il punto sulle violenze che, nelle ultime settimane, si sono verificate nell'area della movida a Milazzo. 🔗98zero.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trento : Picchia il figlio con le ortiche per farlo diventare uomo e violenta la moglie

Un uomo è stato condannato dal tribunale di Trento per maltrattamento del figlio minorenne e violenza sessuale nei confronti della moglie.