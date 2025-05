MotoGP promossi e bocciati GP Francia 2025 Zarco e Marc Marquez da bacio accademico Bastianini un disastro

Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente. Tra alti e bassi, analizziamo i protagonisti del weekend di Le Mans, evidenziando chi ha brillato e chi ha deluso in uno degli eventi più emozionanti della stagione.

Il pirotecnico Gran Premio di Francia di MotoGP si è concluso con l’impronosticabile successo di Johann Zarco, propiziato dalla pioggia intermittente e dalla sorte. Indipendentemente dalle variabili impazzite, c’è modo di individuare i promossi e i bocciati del weekend di Le Mans nel suo complesso.promossiJohann Zarco (LCR Honda) – Si dice che la fortuna aiuti gli audaci. Lui è stato tra i pochissimi a scommettere sulla pioggia e ha vinto, in tutti i sensi. Non è però stato un successo figlio solo del. fondoschiena. Il transalpino ha saputo imporre un ritmo eccellente e non ha sbagliato nulla, a differenza dei tanti finiti gambe all’aria. L’affermazione di ieri, oltre a farlo entrare nella storia come il primo francese a vincere il GP di casa dopo 71 anni, gli spalanca le porte di HRC per il 2026. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro

